Meral Akşener'in başdanışmanı istifa etti

İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, partisinden istifa etti.

İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, bir basın açıklaması yaparak partisinden istifa etti.

"Seçim sonrası 26 Haziran 2018'de genel idare toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener'in yaptığı basın açıklamasında, 'Ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur" diyen Aydın, "15 yaşında bir genç iken tanıştığım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum, hem fikir dünyama hem de sosyal hayatıma tüm şeklini veren ülkücü hareketin benliğime kattığı en büyük değer 9 ışık doktrinin şahsiyetçilik ilkesidir. Bu değerler silsilesinden, vicdanı ve fikri hür bir ülkücü olarak ne askeri hayatımda ne de sivil hayatımda en ufak taviz vermedim. Bu bağlamda eğer beşeri hatalarım olmuş ise bunlar da bu değerleri hak ettiği noktalara taşıma kaygısından başka gayesi olmayan samimiyetten kaynaklı hatalardır. İzah olunan tüm bu sebeplerden dolayı İyi Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevlerimin tamamından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.