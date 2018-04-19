Meral Akşener: Gök kubbeyi başınıza yıkarım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Eğer seçime sokmamak gibi bir hata yaparsanız, benim adım da Meral Akşener ise, gök kubbeyi başınıza yıkarım' dedi.

Muğla Fethiye'de partisinin düzenlediği mitingde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimlere girip giremeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Akşener, "Eğer seçime sokmamak gibi bir hata yaparsanız, benim adım da Meral Akşener ise, gök kubbeyi başınıza yıkarım" dedi.

"Temel Karamollaoğlu’nun deyimiyle 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır" diyen Akşener, "10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir" ifadelerini kullandı.