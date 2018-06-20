Meral Akşener: Bunları onlara yedireceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Başbakan dedi ki, 'Cumhur İttifakı hariç, oy kullanan haindir', bunları onlara yedireceğiz' ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Erzurum’da konuşuyor.

Akşener'in açıklamaların satırbaşları şöyle:

"Standlarımıza saldırılar, kadına saldırmalar, Türk İslam Kültürü'ne uymayan ne kadar öküzlük varsa yapılıyor.Ben Meral Akşener olarak, bunlara bunu yedirirdim ama demokrasi içinde halledeceğiz.

Başbakan dedi ki, "Cumhur İttifakı hariç, oy kullanan haindir." Bunları onlara yedireceğiz."

'HER AY 500 LİRA MAAŞ VERECEĞİZ'

"16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladılar sizden. Erzurumluların cebine bir kuruş girmedi. Erzurum'un en büyük problemi genç işsizliği ve göç.

Gençlerimize iş bulana kadar her ay 500 lira maaş vereceğiz."

'İLAÇ KATKI PAYLARINI KALDIRACAĞIZ'

"Emeklilerin muayene ve ilaç katkı paylarını kaldıracağız.Çok ferasetli, çalışkan bir milletimiz var. Biz bu işin üstesinden geliriz.Bana kaynak soruyorlar. Size kaynağı söyleyeyim:Bakanların damatlarının, gelinlerinin bindiği arabaların kirası 8 milyar TL. Onlara diyeceğim ki ‘İnin o arabalardan' oradan koyuyoruz. Bir 8 milyar TL cebe.

Suriye'de barışı sağlayıp, Suriyelileri evlerine gönderiyoruz. Onlara harcanan para 150 milyar TL onu da koyduk mu cebe?"

'TİKA'YI İNCELEYECEĞİM'

"TİKA'yı inceleyeceğim dedim. Bir baktık ki 8 milyar dolar yani 37 milyar TL TİKA'nın harcadığı para bir yılda.

Ne yapmış biliyor musunuz? Kolombiya'ya okul yapmış. Ekvator'da göl temizlemiş. Mali diye bir ülke var onun meclisini yenilemiş. Yapmış babam yapmış… Bunların ne kadar tuttuğu belli değil, Sayıştay raporu yok. Oradan da cebimize bir 37 milyar TL

koyacağız.Amerika'ya, Osmanlı tokadı atacaklardı, Tillerson geldi. 13 tane şeker fabrikasını sattı. Neymiş? Fabrikalar zarar ediyormuş. Şeker fabrikalarının ettiği zarar, sarayın 10 günlük masrafı."