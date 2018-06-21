Meral Akşener AA'nin seçim sonuçlarını Erdoğan'a sordu: Damadınız dedi mi demedi mi?

Anadolu Ajansı’nın seçim sonuçlarını seçimden önce yayınlamasına Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener, Erdoğan'a damadının haber için talimat verip vermediğini sordu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TVNET ekranlarında, Anadolu Ajansı’nın (AA) 2018 seçim tablosunun oy oranları tablosuna yer verilmişti.

Seçim yapılmadan bildirilen sonuçlarda, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53 oy aldığı görülüyordu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olan Meral Akşener, konuyu sosyal medya hesabına taşıdı.

Erdoğan'a seslenen Akşener "Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı'na "24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin" dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

Akşener'in mesajı şöyle;