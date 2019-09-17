Menzil tarikatı destekçisi şirkete 700 milyonluk Kızılay ihalesi

Kızılay'ın 716 milyon TL'lik ihalesini Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health aldı. Kızılay'dan bir yönetici, 'Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum' diye konuştu.

Kızılay'ın 120 milyon avroluk ihalesi Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health'e verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay Yönetim Kurulu, tahmini bedeli 716 milyon 500 bin TL olan "NAT Tarama, Serolojik Tarama ve Ferritin Tarama Testi" alımı için 5 Şubat 2018’de ihale açılmasını kararlaştırdı. Kızılay’ın 14 şirkete gönderdiği ve pazarlık yöntemiyle verilen ihale ilanını ve teknik şartnameye iki firma cevap verdi. Buşirketlerden sahibinin Menzil Tarikatı ile bağlantısı olduğu iddia edilen Techno Health-Tenay Elektronik ve Medikal şirketi iş ortaklığı pazarlık için davet edildi.

Pazarlığın ardından alımı 3 milyon TL indirimle, 713 milyon 529 bin TL (120 milyon avro) bedelle iki şirketten oluşan ortaklığın yapması kararlaştırıldı. İhale kapsamında ise 15 milyon "Nat Testi", 15 milyon "Serolojik Tarama" ve 800 bin "Ferritin Testi" alınması Yönetim Kurulu tarafından 20 Mart 2019’da onaylandı. Habere göre, ihaleyi alan şirketin ortaklarından Techno Health'in sahibi Ferhat Danışman’ın Menzil hayranı olduğu ve sosyal medya paylaşımları ile Menzil’e övgüler dizdiği görülüyor.

MENZİL TARİKATINA ÖVGÜLER

Sosyal medya hesabında, “Menzil’de içilen çorba, kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz” mesajı paylaşan Ferhat Danışman'ın, Menzil’e ait olduğu bilinen Emsay Hastanesi ile ilgili paylaşımları yer alıyor. Adıyaman Menzil’deki Seyyid Abdullhakim Elhûseyni Külliyesi’nden de, “Güller diyarı ve ilim, irfan merkezi” olarak söz eden Danışman, tarikatın yayın organı Semerkand Dergisi’nden de alıntılar yapıyor. Danışman'ın, Menzil’in önde gelen isimlerinden olan Seyda Muhammed Raşid’in resimlerini de hesabından paylaştığı görülüyor.

'MENZİL İLE İLİŞKİLİ YÖNETİCİLER VAR'

Habere göre, ismini vermek istemeyen bir Kızılay yöneticisi, ihale ile ilgili sadece belli firmaların davet edilmesinin soru işaretlerine yol açtığını belirterek şöyle konuştu:

“Kızılay 150 yıllık bir yardım kuruluşu ve son günlerde ortaya çıkan gelişmeler hem Kızılay gönüllülerini hem bazı yöneticileri derinden üzmektedir. Yapılanlar tarihi önemi ve sorumluluğu olan kuruma yakışmamaktadır. Şirketler kurularak veya gizli kapaklı ihaleler yapılarak şeffaflıktan her geçen gün uzaklaşılmakta. Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum.”