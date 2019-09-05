Kızılay Başkanı: Mülteci kamplarının kapasitesini artırıyoruz, bu hareketi hiçbir ordu durdurumaz

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, mülteci kamplarının kapasitelerini artıracaklarını açıkladı. Kınık, İdlib'e çatışmaların devam etmesinin, kent içinde tamamı 'iç mülteci' denilen 3,5 milyon kişiyi hareketlendireceğini belirtirken, bu hareketi dünyanın hiçbir ülkesinin ve ordusunun durduramayacağını söyledi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlib'deki son gelişmelerin ardından Han Şeyhun ve Hama bölgelerindeki yaklaşık 1 milyon kişinin yer değiştirdiğini ve en az yarısının Türkiye sınırlarına yakın yerlere sığındığını söyledi. Kınık, "Aldığımız önemler çerçevesinde kendimizin işlettiği 10 civarında ve desteklediğimiz 30 civarında mülteci kampının kapasitelerini artırıyoruz" dedi. Kınık, İdlib'e çatışmaların devam etmesinin, kent içinde tamamı 'iç mülteci' denilen 3,5 milyon kişiyi hareketlendireceğini belirtirken, bu hareketi dünyanın hiçbir ülkesinin ve ordusunun durduramayacağını söyledi. Kızılay olarak kapasiteyi artırmaya çalıştıklarını dile getiren Kınık, 3,5 milyon kişiyi Türkiye'nin sınırına yakın çadır kamplarda yaşatmanın mümkün olmayacağını dile getirdi.