Kızılay'ın en büyük yardımı yöneticilerine: Çalışanlarına yüzde 10 kendilerine yüzde 170 zam yaptılar

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın maaşı son dört yılda yüzde 118’lik artışla 31 bin 500 TL oldu. Kızılay genel müdür yardımcılarının maaşlarında da dört yılda yaklaşık yüzde 170 oranında artış olduğu öğrenildi.

Kızılay Genel Müdürü ve yöneticilerinin maaşları dört yılda yüzde 118 ile yüzde 170'ler arasında değişen oranlarda arttı.

YÖNETİCİ KADROLARDA İYİLEŞTİRME ARTIŞI 5-10 BİN

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kerem Kınık’ın seçildiği 2016 yılından sonra çalışanların maaşlarında her yıl yüzde 10’luk bir artış yapıldı.

Ücret iyileştirme çalışmaları adı altında personele 100–150 TL artış yapılırken yönetici kadrolarına yapılan iyileştirme artışı beş bin ile 10 bin TL arasında oldu.

8 BİNDEN 24 BİN'E

Kızılay’da görev yapan beş genel müdür yardımcısının maaşı 2016 yılında 8 bin 767 TL iken 2019 yılında 24 bin 397 TL’ye yükseldi.

Kurumdaki yönetici maaşları şöyle:

Genel Müdür 31 bin 500 TL

Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 297 TL

Kan Hizmetleri Genel Müdürü 26 bin 500 TL

Teftiş Kurulu Başkanı 24 bin 397 TL

Hukuk Müşaviri 24 bin 397 TL

Direktör 16 bin 750 TL

Müdür 9 bin 819 TL

