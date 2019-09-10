Kızılay uçamayan uçağa 245 bin dolar ödedi

Kızılay yönetiminin Yemen’e yardım göndermek için uçak kiraladığı ancak uçuş izinleri alınamaması nedeniyle uçağın havalimanından kalkamadığı öğrenildi. Üstelik peşin yapılan ödeme nedeniyle 245 bin dolar zarar edildi.

Son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan Kızılay yönetiminin bir skandalı daha ortaya çıktı. Kızılay yönetimi tarafından Yemen’e 10 ton gıda ve 46 ton ilaç yardımı gönderilmesi için peşin ödeme yapılarak uçak kiralandığı ancak uçağın uçuş izni alınamaması nedeniyle gönderilemediği öğrenildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay Yönetim Kurulu, 23 Haziran 2017 tarihinde “Acil alım yöntemi” ile uçak kiralanmasına karar verdi. Türk Hava Yolları’nın (THY) referans verdiği firmalardan teklif alan Kızılay, 245 bin dolar ve 10 bin TL peşin ödeme bedeliyle “Merkür Uluslararası Taşımacılık” şirketi ile protokol imzalayarak uçak kiraladı. Kızılay da yardım malzemelerini 26 Haziran tarihinde havaalanında paketleyerek yüklemeye hazır halde getirdi.

UÇUŞ İZNİ ALINAMADI

Şirketin Dubai’de bulunan Kızılay’ın istediği standartlara sahip uçağı 27 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Uçak aynı gün içerisinde yüklenerek uçuşa hazır hale getirildi ancak Suudi Arabistan Koalisyon Güçleri’nden “squawk kodu ve üst uçuş izni alınamadığı” gerekçesiyle uçak uçurulamadı.

YÜK GEMİSİ KİRALANDI

Uçakla insani yardım malzemelerini gönderemeyen Kızılay yönetimi de çareyi denizyolunda buldu. Uçağa yüklenen malzemeler tekrar boşaltılarak karayolu ile İskenderun Limanı’na gönderildi ve kiralanan yük gemisine yüklendi. İskenderun Limanı’nda 10 Temmuz tarihinde de tören yapılarak yardım malzemeleri Yemen’in Aden Limanı’na uğurlandı.

Törende konuşan Genel Başkan Kerem Kınık, “Yardım dört saatte orada olabilecekken 10-15 günde orada olacak” ifadelerini kullanarak gecikmeyi anlattı. Kızılay Başkanı Kınık, “BM Genel Sekreter Yardımcısı’ndan rica ettim. Türk kardeşlerinin yardımı, ancak ricamız sonrası gerçekleşebildi” açıklaması yaptı.

MALZEMELER BOZULDU ŞÜPHESİ

Bu arada, önce uçakta bekletilen ardından uçaktan indirilip karayolu ile İskenderun’a nakledilen gıda maddelerinin bir de Aden Limanı’nda uzun süren yanaşma izninin beklenmesi nedeniyle bozulduğu da ileri sürüldü.

KIZILAY İDDİALARI KABUL ETTİ

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın kiralandığı şirket ile hukuki süreç devam ediyor. Kızılay yetkilileri dosyanın bilirkişide olduğunu belirterek 245 bin doların “büyük ihtimalle geri alınacağını” öne sürdü.