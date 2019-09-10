MEB'den 'Menzil' dayatması: Eskişehir Sivrihisar’da velilerden tarikat boykotu

Eskişehir’de Milli Eğitim’in ‘Buhara dayatması’ üzerine veliler menzil tarikatı dayatmasını boykot ederek çocuklarını okula yollamadı. Sivrihisar İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 3 köydeki 60 öğrenciyi, Menzil tarikatının merkezi olduğu ve tarikatın ileri gelenlerinin yaşadığı iddia edilen Buhara köyünde açılan yeni ilköğretim okuluna gitmeye zorlaması kriz yarattı. Milli Eğitim, Menzil tarikatını boykot eden velileri tehdit etti.

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 3 köydeki 60 öğrenciyi, Menzil tarikatının merkezi olduğu ve tarikatın ileri gelenlerinin yaşadığı iddia edilen Buhara köyünde açılan yeni ilköğretim okuluna gitmeye zorlaması kriz yarattı. Milli Eğitim’in ‘Buhara dayatmasına’ karşı çıkan veliler çocuklarını iki gündür boykot ederek okula göndermezken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Milli Eğitim’in tavrına “Böyle bir zorlama kabul edilemez. Ailelerin ‘çocuklarımız tarikatın eline düşer’ endişesine duyarsız kalınmamalı” sözleri ile sert tepki gösterdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yeni eğitim öğretim yılında Eskişehir Sivrihisar’da yaşanan skandalı gündeme taşıdı.

AİLELER YAKLAŞIK 60 ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMİYOR

Sivrihisar’ın Göktepe, Kaldırım ve Ahiler köylerindeki çocukların 10-15 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sağlanan servislerle Yakapınar Köyü’ndeki Yavuz Gülerce İlkokulu’na taşındığını belirten Çakırözer, “Ancak Müdürlük, bu yıl öğrencileri Buhara’daki yeni okula taşımayı planlıyor. 3 köydeki aileler, Menzil Tarikatı’nın önde gelenlerinin yaşadığı ileri sürülen Buhara’daki okula çocuklarını göndermek istemiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ücretsiz taşıma için Buhara’daki okulu şart koşuyor. Köylüler, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ‘Milyonlarca lira yatırım yaptık, çocuklarınızı nasıl göndermezsiniz. Buhara’ya göndermezseniz başınızın çaresine bakın, çocuklarınızı siz taşırsınız’ dediğini aktarıyor. Bir de üstüne velileri, çocuklarını okula göndermedikleri her gün için de para cezası kesmekle tehdit ediyor. Veliler boykotta, 60 çocuğu iki gündür okula göndermiyor. Bu kara değişmezse göndermemeye kararlılar” diye konuştu.

TARİKAT ENDİŞESİ MEŞRU, MİLLİ EĞİTİM ZORLAMAKTAN VAZGEÇMELİ

Çakırözer, “Vatandaşlar çocukları için endişeli. Çocuklarının Buhara’daki okula gönderilmeleri durumunda, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi burada da tarikatların eline düşeceğinden korkuyorlar. Ailelerin bu endişesine Milli Eğitim yetkilileri tarafından duyarsız kalınması, ücretsiz taşıma için istemedikleri okulun şart koşulması, üstüne üstlük bir de ‘göndermezseniz ceza keseriz’ denmesi asla kabul edilemez. Devlet okullarında eğitimin üç paydaşı vardır. Okul, aile ve öğrenci. Bakanlık yetkilileri öğrencilerin ve ailelerin taleplerini dikkate almak zorundadır. Türkiye’de geçmişte yaşadıklarımıza, eğitimin şu an içinde bulunduğu duruma bakarsak, ailelerin ‘tarikat endişesi’ son derece meşrudur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aileleri zorlamaktan vazgeçmelidir. Bu 60 çocuğumuzun geçmiş yıllarda olduğu gibi istedikleri okula taşınması için gerekenler yapılmalıdır” dedi.