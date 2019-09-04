Menzilcilerin karargâhında bir çocuk boğuldu!

Adıyaman'da Menzil tarikatının hakim olduğu bir köyde 230 bin metrekarelik alana inşa edilen 'Buhara Evleri'nde dün bir çocuk boğuldu. Çocuğun nasıl boğulduğu bilinmezken, olayı haberleştirmek isteyen bir yerel gazetecinin etrafı Menzilciler tarafından sarıldı, çektiği fotoğraflar silindi. Gazetecinin olayı ilettiği jandarma ise 'Boşver, bunlarla uğraşma' dedi.

Menzil tarikatının Adıyaman'da 230 bin metrekarelik alana inşa ettiği Buhara Evleri'nde dün bir çocuk ölümü yaşandı.

Boğularak yaşamını yitirdiği belirtilen çocuğun ölümü haberleştirmek isteyen bir yerel gazeteci tehdit edildi, jandarma gazeteciye "bunlarla uğraşma" dedi.

MENZİL DEYİNCE KİMSE YANIT BİLE VERMİYOR

Odatv'de yer alan habere göre, ambulansla aynı anda hastaneye gelen gazeteci, fotoğraf makinesiyle birkaç kare çekti. Bunu fark eden, “sofi” diye adlandırılan Menzil tarikatı müritleri gazetecinin etrafını çevirdi.

İsmini vermek istemeyen yerel gazeteci elindeki fotoğraf makinesine tarikat üyeleri tarafından zorla el konulduğunu, fotoğrafların silindiğini, tehdit edildiğini, hastaneye gelen Jandarmanın da kendisine "Boşver, bunlarla uğraşma" dediğini aktardı.

Hastane çıkışı arabasıyla giderken takip edildiğini, kestirme yollara girerek takipten kurtulmaya çalıştığını ve kaza yaptığını belirten gazeteci, "Kazada kameram kırıldı. Konuyla ilgili Kahta Kaymakamı’na bilgi verdim. Kız çocuğunun sağlığı hakkında net bilgi sahibi değiliz. Bazı kaynaklar ‘hastaneye resmi giriş yaptırılmadığını’ söylüyor; bazı kaynaklar da 'boşver' diyor" ifadelerini kullandı.

Bölge kaynakları ise kızın ilk olarak Göçeri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, ancak sağlık durumuyla ilgili kimseden bilgi alamadıklarını söyledi. Kaynaklar, olay Menzil tarikatına dayanınca bütün kapıların kapandığını, telefonlara yanıt verilmediğini belirtti.