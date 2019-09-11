Kızılay’ın tüm gayrimenkulleri devredildi: Hepsini satabilecekler!

Kızılay’ın tüm gayrimenkullerinin yeni kurulan altı farklı şirkete devredildiği ortaya çıktı. Şirketler, Yönetim Kurulu’ndan izin almadan yatırım ve satış işlemi yapabilecek.

Kızılay Yatırım Holding bünyesinde altı farklı şirket kurulduğu öğrenildi. Kızılay Yönetim Kurulu kararı ile kurulan “Kızılay Yatırım Holding’in” beş yöneticisi Genel Başkan, genel başkan yardımcıları, genel sekreteri ve genel müdür düzeyinde olmak üzere Kızılay içinden, iki yönetici ise dışarıdan atandı. Tüm şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a diğer yönetim kurulu üyelerini belirleme yetkisi verildi. Kurulan şirketlere faaliyet alanlarına göre çadır fabrikaları, maden suyu fabrikaları, hastaneler ve 6 binin üzerinde gayrimenkul devredildi. 2018 yılı sonunda 4 milyar 581 milyon TL’ye ulaşan gelir büyüklüğünün yönetimi bundan sonra yeni kurulan şirketlerde olacak.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şirketleşmenin gerekçesi “Gelişim açısından kısır döngü içerisinde bulunulması ve katma değer imkanı bulunmaması” olarak gösterildi. Kurulan şirketler Kızılay Yönetim Kurulu’na bilgi vermeden veya izin almadan yatırım, harcama veya satış işlemi yapabilecek. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri de olan Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri şirketlerden de “Huzur hakkı” adı altında ücretler alacak.

MADEN SUYU FABRİKALARI

Holdinge bağlı altı şirketten biri olan Kızılay İçecek Şirketi’ne tüm maden suyu fabrikaları devredilerek işletme hakkı verildi. Şirkete verilen fabrikalar arasında toplam yıllık şişeleme kapasitesi bir milyar 100 bin olan Afyon ve Erzincan Maden Suyu Fabrikaları da bulunuyor.

ALTI BİN GAYRİMENKUL

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Şirketi’ne de Kızılay’ın altı binin üstündeki gayrimenkulü devredildi. Devirle yapılacak işlemler için Kızılay Yönetim Kurulu kararı aranması zorunluluğu da bulunmazken, gayrimenkuller arasında Ankara Kızılay Meydanı’nda bulunan Kızılay AVM, otoparklar ve Kızılay’a bağışlanan çok sayıda bina, arsa ve dükkân da bulunuyor.

HASTANELER DEVREDİLDİ

Yeni kurulan şirketler arasında yer alan Kızılay Sağlık Şirketi’ne ise Kızılay’ın hastaneleri devredildi. Devredilen hastaneler arasında Altıntepe Tıp Merkezi, Bakırköy Kızılay Niyazi Mete- Ali Rıza Mete Tıp Merkezi ve Türk Kızılayı Özel Kartal Hastanesi yer alıyor. Hastanelerin işletme hakları ile beraber mülkleri de Kızılay Sağlık Şirketi’ne geçti.

ÇADIR FABRİKASI DA DEVREDİLDİ

Kızılay Çadır Ve Tekstil Şirketi’ne ise Etimesgut’ta bulunan Kızılay Çadır Fabrikası çalışanlar ve mülkleriyle beraber devredildi. Kızılay tarafından kurulan şirketler arasında Kızılay Kültür Ve Sanat Şirketi ile Kızılay Sistem Yapı Şirketi de bulunuyor.