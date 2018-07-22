Melih Gökçek ve AKP'lilerin fotoğrafını kullandığı Tuğçe Maden'den açıklama

Dün Melih Gökçek ve birçok AKP'li, Safiye İnci'nin Anıtkabir'deki hakaret videosu üzerinden kendilerini aklamaya çalışmış, İnci'nin ODTÜ'lü olduğunu belirterek Tuğçe Maden'e ait fotoğrafları sosyal medyada Safiye İnci'ye ait gibi paylaşmıştı. Maden, izinsiz ve yalan amaçlı kullanılan fotoğraflarına ilişkin hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye ilişkin, "Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ’lü... çarşafla ilgisi filan yok... Tam bir provakatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali" diyerek bir fotoğraf paylaşmış, aynı fotoğraf Aktroller tarafından da sosyal medyada yaygın olarak benzer mesajlarla kullanılmıştı.

Kısa süre sonra fotoğrafın İnci'ye değil, Tuğçe Maden'e ait olduğu anlaşılmış, Maden, olaya sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Konuya ilişkin Twitter'dan bir açıklama yapan Maden, "Arkadaşlar kimse merak etmesin! Ben bu olayın takipçisi olup sözkonusu hesap sahiplerine bir bir tazminat davası açacağım ve meblayı @ahbapplatformu na bağışlayacağım. #Safiyeİnci ????!!!" ifadelerini kullandı.

Maden, "O kadar çok destek mesajı alıyorum ki; hepiniz çok sağolun. Ülkede hakkaniyetli insanlar da varmış demek ki. Yaşayın." dedi.