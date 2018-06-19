Melih Gökçek anket yaptı, sonuçlarına kızdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimlere kısa bir süre kala sosyal medya üzerinden yaptığı ankette beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden bir seçim anketi yaparken, seçenekleri nedeniyle tepki çekti.

"Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır? Anket sonunda yorumumu bekleyin. Not: Süre 4 saat..." diyen Gökçek, seçenek olarak "Cumhur İttifakı kazanır - Teröristler kazanır" ifadelerini kullandı.

Seçenekler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekerken, anket "Yüzde 68 Teröristler kazanır", "Yüzde 32 Cumhur İttifakı kazanır" şeklinde sonuçlandı.

Gökçek, gelen sonuçların ardından "Anket inanılmaz ilgi gördü. Yorumu sonunda yapacaktım ama yeterince zaten katılım oldu. Anket tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğu ile çıktı. Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, birşeyleri ispat için yaptım. Bir kere burada kastedilen kesinlikle Millet İttifakı değil. Saadet ve İYİ Partililer ile terörist hamisi HDP'ye destek vermeyen CHP'lilere kim terörist diyebilir. Tenzih ederim" ifadelerini kullandı.