Melih Gökçek AKP'ye verdiği desteği geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki için attığı destek tweetlerini sildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki için attığı tweetleri sildi.

Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki'nin fotoğrafını paylaşarak "AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, CHP'nin dün Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etmesi sonrası Özhaseki için attığı destek tweetlerini sildi.