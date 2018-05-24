Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya İngiltere'ye gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya İngiltere'ye gidecek.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gelecek hafta İstanbul ve Londra'da görüşmeler yapacak.

Bloomberght'nin aktardığına göre "finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla" bir araya gelinecek.

Şimşek ve Çetinkaya, İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi günü "finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla" görüşecek.

Daha sonra İngiltere'ye hareket edecek olan Şimşek ve Çetinkaya, 29 Mayıs Salı günü Londra'da "yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla" buluşacak.