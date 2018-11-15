Mediar anketi: AKP ile CHP arasındaki fark azalıyor

Mediar tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre AKP yüzde 35,46, CHP yüzde 25,26, HDP yüzde 10,49, MHP yüzde 7,87, İyi Parti yüzde 7,53 oy oranını yakalıyor.

Mediar adlı araştırma şirketi yerel seçimlere yönelik yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

17-21 Ekim tarihinde, yüzde 2 yanılma payıyla 2 bin 403 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, AKP ile CHP arasındaki fark azalıyor, HDP yüzde 10’un biraz üzerinde.

Katılımcıların yüzde 2,79’u kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 8,57 ise kararını adaylar açıklandıktan sonra vereceğini söyledi.

Anket verileriyle ilgili analizde “Kazanacak adayın özellikle milliyetçi ve Atatürkçü seçmen grupları ile bir gerilim yaşamaması ve onların oyuna talip olabilmesi ancak bunun yanısıra diğer seçmen grupları ile kazanıcı bir ilişki kurabilmesi; bir kamu yöneticisi adayı olarak güvenilir bir profil sunması, yerel yönetimlerde sıklıkla kuşku uyandıran usülsüzlükler ile ilişkilendirilmemesi gerekli görülmektedir” ifadesine yer verildi.

Anket sonuçlarını bir rapor haline getiren araştırma şirketi, “İstanbul seçmeni nasıl bir aday bekliyor” sorusuna yanıt aradı. Raporda, “Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin en önemli alanlarından birisi olan İstanbul’da sonucu, önemli ölçüde Ak Parti ve CHP adaylarının diğer parti seçmenleri ile kurduğu ilişki belirleyecektir. Gerek 24 Haziran sonuçları gerekse kamuoyu yoklamaları, henüz bu iki partiden birinin kendi başına seçimi kazanmayı garanti edemediğini göstermektedir” denildi.

Seçmenlere, "Önümüzdeki Pazar günü yerel seçimler olsa hangi partinin adayını desteklersiniz" diye de soruldu. Soruya verilen yanıtlarda AKP ile CHP arasındaki oy farkının azaldığı, diğer partilerin yüzde 10'un altında kaldığı görüldü.

"Önümüzdeki Pazar günü yerel seçimler olsa hangi partinin adayını desteklersiniz" sorusuna "Kararsız" ya da "Adaya bağlı" yanıtını veren seçmenin 24 Haziran'da kullandıkları oylara göre dağılımı ise şöyle verildi: