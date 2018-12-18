Meclis'te gerginlik: Ziyaret etmeyen alçaktır, kafanızda tabanca varken...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri sonrası Meclis'te gerginlik yaşandı. Kendisini savunan Akar, 'Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır' derken, 15 Temmuz'a ilişkin ise, 'Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var?' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Savunma, Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde aleyhte söz aldı.

1972'de orduya girdiğinde, ordunun tüm askeri öğrencileri gibi bir gün Genelkurmay Başkanı olmak isteyen birine, 2015'te bu hayalin nasip olduğunu söyleyen Özel, bu Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı'nın, üniformayı çıkardığını, siyasileştiğini, bazı eleştirilere muhatap olacağını söyledi.

Akar'ın 3. Kolordu Komutanı iken, kumpas davalarında, kumpas mağduru bütün subay, astsubay, amiral, generallerin, bilirkişi raporuyla bunun kumpas olduğunun ortaya çıkmasını beklerken, icra subayı Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini, Erdoğan'ın "berbat bir uzman görüşü" yazdığını belirten Özel, Erdoğan'ın, bugün FETÖ'den firari olduğunu söyledi.

Özgür Özel, "rejime kast eden anayasa değişikliği" hayata geçmek üzereyken, bununla ilgili muhalefet partileri aday arayışındayken, MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki cumhurbaşkanının bahçesine inip, "o seçime apoletlerin, militarizmin gölgesini düşüren" birinin Milli Savunma Bakanlığından bahsettiklerini dile getirdi.

Akar'ın, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları cezaevindeyken, "Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi" diye sitem ettiğini belirten Özel, buna rağmen Akar'ın, "1923, değerlerimizden kopma dönemidir." diyen; Atatürk'e "firavun" diyen Nuri Pakdil'i ve "TSK'ye hakareti alışkanlık haline getiren" Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi.

TARTIŞMA ÇIKTI, BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, Özel'e tepki gösterdi. CHP sıralarına doğru yürüyen Cora'yı, AKP milletvekilleri araya girerek engelledi. CHP ile AKP milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Özel'e yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özel'in konuşmasını kınadığını ifade etti.

Akar, bunların sağda, solda, bilen, bilmeyen herkesin konuştuğu konular olduğunu, bu konulara açıklık getirmesi için Özel'in konuşmasını bir fırsat olarak nitelendirdiğini belirtti.

Bilirkişi raporunda kendisinin bir dahilinin bulunmadığını, bunu herkesin bildiğini, bütün kayıtlarda olduğunu ileri süren Akar, "Ahmet Erdoğan adlı kişinin, benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasında benim dahilimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını, kayıtları inceleyen bilir. İnceleyin" dedi.

Akar, Hasdal'daki arkadaşlarını ziyaret etmediği eleştirilerine ise, "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım. Savcıya, adli müşavire, hapishane müdürüne rağmen, her türlü riski aldım" diye yanıt verdi.

Nuri Pakdil'i ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, terör örgütünün başına, hırsıza, uğursuza gitmediğini, bir hasta ziyareti niteliğinde olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının ödül verdiği, Cumhurbaşkanı'nın devlet madalyası verdiği bir sanat, devlet adamı olduğunu söyledi.

'KAFANIZDA TABANCA VARKEN...'

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine yönelik Özel'in eleştirilerine işaret ederek, kafalarına tabanca dayanarak, "başımıza geçeceksin" dediklerini, kendisinin bunu reddettiğini söyledi. Akar, "Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı" dedi.

Akar'a yanıt vermek isteyen Özel'e, AKP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak engel oldu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşması sırasında ise bir süre CHP'li milletvekilleri aynı şekilde karşılık verdi.