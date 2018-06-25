Meclis'in yeni vekilleri: Arınç'ın oğlu, Ağar'ın oğlu, motosikletçi, futbolcu

24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'e giren vekiller belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisine 24 Haziran ile birlikte dikkat çeken isimler girdi.

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AKP'den İstanbul milletvekili oldu. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da, Elazığ'dan AKP milletvekili seçildi. BBP'den Mustafa Destici, AKP listesinden milletvekili oldu. 22 yaşındaki Rümeysa Kadak da en genç milletvekili olarak AKP'den vekil oldu.

Eski milli futbolcu ve antrenör Alpay Özalan, İzmir'den AKP milletvekili oldu. AKP sıralarından Meclis'e giren bir diğer isim ise motosikletçi Kenan Sofuoğlu oldu.

DİSK Genel Başkanlığından vekillik için istifa eden Kani Beko, CHP'den İzmir milletvekili oldu. AKP kurucularından Abdullatif Şener, CHP'den Konya milletvekili oldu.

Gazeteci Ahmet Şık ise HDP'den İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.

İyi Parti listesinden seçime giren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Afyon'dan milletvekili oldu.