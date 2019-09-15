Meclis'in görevde yükseltme sınavında düşük puanla terfi

Meclis'in açtığı 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' sınav sonuçları tartışma yarattı. Sınavda yüksek puan alanlar mülakatta elenirken, düşük puan alan memur terfi ettirildi. Meclis Genel Sektereterliği, 'Sınavda sorun yoktur' dedi.

Meclis'te yapılan "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" sınav sonuçlarına göre, yüksek puan alanlar mülakatta elenirken, 62 puan alan memur terfi ettirildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 90 ve üzerinde puan alan birçok ismin mülakatta elendiği ortaya çıktı. CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet edilen sınavla ilgili Meclis Genel Sekreterliği ise “Sınavda herhangi bir sorun yoktur” açıklamasını yaptı.

Yazılı sınavda 62 puan alan Memur-Sen Büro Temsilcisi Özgür Yaydemir isimli memur terfi ettirilirken, 98 puan alan Güllüşan İyidoğan ile 94'er puan alan Belgin Arslanoğlu, Erdoğan Kaymak, Mutlu Ergöz, Necdet Özdemir, Remziye Dallı ve 92 puan alan Aysun Güven, Ayşegül Dönmez Güzel, Buket İmamoğlu, Elmas Akbay, Gökhan Ünal, Gürhan Tuna, Mehmet Yılmaz, Naziye Karacan, Sema Özalp, Yılmaz Ertürk elendiler.