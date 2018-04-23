Meclis yine karıştı

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dolayısıyla Meclis'te yapılan oturumda darbe tartışması çıktı.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan özel oturumu düzenleniyor.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaparken Meclis'te tartışma çıktı, tansiyon yükseldi.

Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz OHAL darbesiyle bu haklarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Biz tek adam rejiminin mirasçısı olmadık, olmadığımız için de mutluyuz. sizi rahatsız etmesin beyefendi, 20 Temmuz darbesini reddediyorum. Sizler yetkilerinizi başkalarına devredebilirsiniz. Kimse bu Gazi Meclis'in yetkilerini başkasına devredemez. Demokrasilerde seçilmişler millete hesap vermekle yükümlüdürler. Gazi Meclis'in yetkileri bugün büyük ölçüde elinden alınmıştır" dedi.

Konuşma sırasında AKP ve MHP sıralarından gürültüler yükseldi.

Kılıçdaroğlu, "Beni dinleyeceksiniz", "Beni dinlemek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşmasını kesen milletvekiline, "Hanımefendi burası kahvehane değil, ev değil. Dedikodu yapacaksanız dışarıda yer var, çıkın orda yapın" diyerek tepki gösterdi.