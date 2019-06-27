Mansur Yavaş'tan yolsuzluk soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük görevinde bulunan Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında, parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre, konuyla ilgili olarak Sarıduman ve Yüksel hakkında şikâyette bulunulacağı ve eski yönetim kurulu üyeleri hakkında da sorumluluk davası açılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’ye atadığı yeni yönetim kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştı.

Ardından Halk Ekmek’in yeni yönetimi tarafından Ankara asli ticaret mahkemesinde tescilin reddi kararına karşı iptal davası açılmıştı.