Maltepe’de oy sayımı yeniden durdu

Maltepe'de oy sayımının yeniden durduğu belirtildi.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Maltepe'deki sayım durdu. Çünkü; YSK'nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK'ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda" dedi.

SON 176 SANDIK KALDI

Barış Yarkadaş Twitter hesabından İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkını açıklamıştı.

Son durumu paylaşan Yarkadaş, "Maltepe'de an itibariyle 1089 sandığın 913'ü sayıldı. Geride sayılacak olan 176 sandık kaldı. Şu an son sayımla birlikte Ekrem İmamoğlu 13 bin 907 oy ile bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz de Maltepe'de sandık ve oy nöbetindeyiz" ifadelerini açıkladı.