Maliye Bakanı: National Geographic ve Discovery, projelerimizin belgesellerini çekiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'taki toplu açılış töreni konuşmasında 'National Geographic ve Discovery, Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor' iddiasında bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Demirözü İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki toplu açılış töreni konuşmasında "National Geographic ve Discovery, Türkiye'deki projelerin belgesellerini çekiyor" iddiasında bulundu.

Ağbal, Türkiye'nin artık dünya çapında mega projeler yapabilen az sayıda ülkeden biri olduğunu söylediği konuşmasında "National Geographic ve Discovery Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor" dedi.

Ağbal, Bayburt'un Demirözü ilçesinde Hüseyin-Nusret-Resul Beyler Demirözü İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "eğitim, belediyecilik, gençlik ve tarım alanlarında 20 milyon liralık 15 yatırımı tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmanın haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını" söyledi.

Zaman zaman National Geographic ve Discovery'de, dünya çapında projelerin belgesel haline getirildiğine dikkati çeken Ağbal, "Bu televizyon kanalları Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor. Bunlar öyle sıradan projeler değil, çok yüksek mühendislik, çok ciddi kaynak gerektiriyor. Meydana getirdikleri etki çok büyük. O açıdan AKP hükümetleri olarak her alanda yapmış olduğumuz yatırımlarla Türkiye'yi 2023'lere, 2053'lere, 2071'lere inşallah birlikte taşıyacağız" diye konuştu.