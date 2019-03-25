Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya Arguvan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldi
Pazartesi, 25 Mart 2019 14:45

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldi