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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya Arguvan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldi
Pazartesi, 25 Mart 2019 14:45
Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldi
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