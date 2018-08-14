Liranın değer kaybı dış basında böyle görüldü

Türk lirasının düşüşünün ardından dış basında yer alan analizlerde Türkiye'deki şirketlerin döviz borçlarına ve krizin sıçrama olasılığına dikkat çekiliyor.

Türk lirasında yaşanan değer kaybı dünya basınında gündem oldu.

Liranın yaşadığı düşüş ve diğer ülkelere etkileri Financial Times, New York Times, Bloomberg ve Independent'ın da aralarında olduğu yayınlar tarafından tartışıldı.

FT: TÜRK İŞLETMELERİ KUR KRİZİNİN ACISINI YAŞIYOR

FT'de yer alan değerlendirmede Türkiye'deki şirketlerin son ayları zaten zor geçirdiği, ancak artık her günün daha zor hale geldiği belirtiliyor.

İnşaat, gayrimenkul ve enerji sektörlerinin liranın zayıflığından dolayı zarar gördüğü aktarılan yazıda, bu sektörleri finanse eden bankaların da zarar göreceği vurgulandı.

Türk Telekom'un yaşadığı zarar hatırlatılan yazıda, bir haftada değerinin yüzde 20'sini kaybeden liranın "kur krizine girdiği" söylendi.

FT analizinde Türk şirketlerin risk alarak dövizle borçlandığı ve döviz borcu olan şirketlerin liranın düşüşünden büyük zarar gördüğü vurgulanıyor.

Goldman Sachs analizleri ise doların 7,1 seviyesine gelmesinin bankaları eriteceğini savunuyor.

NYT: KRİZİN YAYILMA RİSKİ KAYGILANDIRIYOR

NYT analizine göreyse Türk lirasının yaşadığı krizin "gelişmekte olan piyasalara yayılma riski" korku yaratıyor.

Krizin "artan enflasyon, Türk hükümetinin kötü ekonomi yönetimi ve ABD ile gerilimler" sebebiyle yaşandığı söylenen yazıda, ABD ve Avrupa'da faizlerin artması sebebiyle yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan uzaklaştığı söyleniyor.

Yazıya göre Türk lirasındaki değer kaybı, son yıllarda yüksek faizler sebebiyle yatırımlardan faydalanan diğer gelişmekte olan piyasaların zarar görebileceğine de işaret ediyor.

Bunlara karşın pek çok analist, Türkiye'nin rotası ve yaşadıklarıyla diğer ülkelerin ekonomik durumlarının benzer olmadığını vurguluyor.

Merkez Bankası'nın "bütün gerekli önlemleri alacağına" yönelik açıklamalarına karşın henüz faizleri artırmadığını hatırlatan NYT, alınan önlemlerin sınırlı kaldığını savunuyor.

BLOOMBERG ŞİRKETLERİN ZARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bloomberg'de yer alan analizdeyse Arjantin ve Türkiye'nin kamu borcuna karşın, bu ülkelerdeki şirketlerin durumunun çok daha kötü olduğu belirtildi.

Özel şirket tahvillerinde en kötü durumdaki 10 şirketin altısının Türkiye'de, dördününse Arjantin'de olduğunu aktaran Bloomberg, bunlar arasında en kötü durumda olan İş Bankası olduğunu kaydetti.

Pictet Asset Management'tan yatırım yöneticisi Guido Chamorro, Türkiye ve Arjantin'in "farklı sebeplerle ancak aynı sonuçlarla" Siam ikizleri gibi olduğunu savundu.

Yazıda hem Arjantin'in hem de Türkiye'nin yüksek cari açık ve artan enflasyonla boğuştuğu aktarılıyor.

Bloomberg analizinde özel sektördeki şirketlerin gelirleri yerel para biriminden olmasına karşın dövizle borçlandıkları hatırlatılıyor.

INDEPENDENT: HİNDİSTAN RUPİSİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Independent'ta yayımlanan analizdeyse Hindistan rupisi ve Yeni Zelanda dolarının liranın değer kaybı sebebiyle en düşük seviyelerine gerilediği söyleniyor.

Yazıda, yatırımcıların bu ülkelerden ayrılarak yen gibi daha güvenilir para birimlerini tercih ettiği aktarılıyor.

Yazıya göre Türk lirasının değer kaybı sebebiyle İsviçre frangı avro karşısında bir yılın en yüksek seviyesine vardı.

Liranın düşüşünün Avrupa'yı etkilemesi olasılığı sebebiyle avro da değer kaybı yaşamıştı.