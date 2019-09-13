Libya Ulusal Ordusu: TSK’ya ait 3 drone düşürdük

Libya Ulusal Ordusu, Türkiye'ye ait 3 drone düşürdüğünü, şehirdeki bütün uçuş üslerinin de yok edildiğini söyledi.

Libya Ulusal Ordusu, Mısrata kentinde Türkiye'ye ait 3 drone düşündüklerini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Libya Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait iki drone'un Hun bölgesindeki al-Jufra hava üssünde, bir diğer drone'un ise Kufra bölgesinde düşürüldüğü belirtilirken, şehirdeki bütün uçuş üslerinin de yok edildiği söylendi. Ordu ayrıca, düşürülen drone'un Mısrata'daki hava üssünden kalktığını belirtti.

Al Arabiya muhabirinin geçtiği bilgiye göre ise Libya Ulusal Ordusu'nun vurduğu Türkiye'ye ait drone'un, al-Jufra'yı hedef aldığı iddia edildi.