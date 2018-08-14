Lavrov, Türk büyükelçilerle bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk büyükelçilerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle bir araya geldi.

10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile katıldığı oturumda, büyükelçilere hitap etti.

Basına kapalı gerçekleşen oturumda Lavrov'un, ikili ilişkilere ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Toplantının detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, toplantının ABD ile Türkiye arasında gerilim yaşanan bir dönemde yapılması dikkat çekti.