Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: S-400 anlaşmasına bağlıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya’da ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, S-400 anlaşmasına bağlı olduklarını belirterek ‘Üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz’ dedi. Lavrov da S-400 anlaşması dahil olmak üzere iki ülke arasında yapılan askeri teknik işbirliğini olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce yapılması planlanan ve iki kez ertelenen görüşmesi Antalya’da gerçekleşti.

Antalya Belek’te yapılan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın 7’incisine başkanlık eden iki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU: S-400'Ü KENDİ İHTİYACIMIZ İÇİN ALIYORUZ

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili olarak “Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. 'Ben böyle istiyorum böyle olacak' zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım” dedi. Çavuşoğlu “Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz" diye konuştu.

RESMİ PASAPORT SAHİPLERİNE VE TIR ŞOFÖRLERİNE VİZE KOLAYLIĞI

Rusya ile vize probleminin giderilmesi için Lavrov ile çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu "Resmi pasaport ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı. Bunun uygulamasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kalkması” dedi.

MOSKOVA'DA PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da Moskova'da yapacağı toplantı öncesi Antalya'da hazırlık toplantısı yaptıklarını belirtti.

ABD'NİN GOLAN TEPELERİ KARARINA TEPKİ

Lavrov toplantıda Suriye konusunun da ele alındığını belirterek, ABD'nin Golan Tepeleri’ni İsrail’in toprağı olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir soru üzerine Lavrov "Bunun (ABD'nin) davranışlarında sınırsız ve pervasız bir biçimde özgür olduğuna inanmasının bir göstergesi olduğunu hissediyorum. ABD bu keyfiliğini tehditler, ültimatomlar ve yaptırımlarla birleştirerek bu araçları uluslararası sahada kullanıyor. Buna tanık olmak çok üzücü” dedi. Lavrov ABD'nin uluslararası hukuka karşı bu tutumunun bir örneğini de Venezuela’da ulusal meclis başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımasıyla gösterdiğini kaydetti.

'ASTANA SÜRECİ TEK ETKİLİ MEKANİZMA'

Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonun oluşturulması sürecini hızlandırma konusunda Çavuşoğlu ile anlaştıklarını söyleyen Lavrov, "Kim engellemeye çalışmış olursa olsun şu anda Astana süreci hâlâ Suriye sorununun çözülmesi için etkili olan tek mekanizma" dedi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Lavrov Suriye'nin kuzeydoğu ve Fırat Nehri'nin doğusundaki duruma ilişkin bir soruya ise "Bu duruma, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını tamamen hesaba katarak bir çözüm bulunmalı” diye yanıt verdi.

ABD’nin Fırat’ın doğusundan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov “Bunun gerekli olmasının sebeplerinden biri de, ABD'nin Suriye topraklarını istila etmesinden önce burada var olan tarihi durumu eski haline döndürmek. Arap aşiretlerinin yüz yıllardır yaşamış oldukları topraklara geri dönmelerinden bahsediyorum. Bu, 2254 numaralı (BM Güvenlik Konseyi) kararının yerine getirilmesi bakımından önemli” dedi.

Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları sevkıyatı için varılan anlaşmanın hayata geçirilme süreci de dahil olmak üzere, iki ülke arasında yapılan askeri teknik işbirliğini olumlu değerlendirdiklerini kaydeden Lavrov, Çavuşoğlu ile görüşmelerinde Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu nükleer güç santrali projelerinin de planlanan takvime uygun olarak hayata geçirildiğini söyledi.

İDLİB’DE ÜÇ ORTAK DEVRİYE BÖLGESİ

Lavrov İdlib’de Türkiye ile varılan Soçi Mutabakatı’nın yerine getirilmesi konusunda ise “İdlib'de oluşmuş olan karmaşık ve zor durumu da göz önünde bulundurunca, mutabakatın imzalanması ile verilmiş olan görevi adım adım ilerleyerek yerine getireceğimizden eminim. Bu görev, ilk aşama olarak üç adet ortak devriye bölgesi oluşturulmasını da kapsıyor” ifadesini kullandı.

