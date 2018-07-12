Köprü davasında karar: 72 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında boğaz köprüsünde 34 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 133'ü tutuklu 143 askerin yargılandığı davada, 72 sanığa 'Anayasayı ihlal'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Boğaziçi Köprüsü’nde 34 kişinin öldüğü olaylara ilişkin 133’ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal” suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesinde yer alan “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.