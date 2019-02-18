Konut satışlarında sert düşüş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, konut satışları ocak ayında yüzde 24,8 oranında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayı konut satışları yüzde 24.8 düştü.

2018'DE YÜZDE 2,4 AZALDI

Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 bin 663 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78.4 oranında arttı.

OCAK'TA SERT DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu.