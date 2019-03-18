Konut satışlarında büyük düşüş sürerken, yabancılara konut satışı yüzde 92,1 arttı...

Ocak ayında yüzde 24,8 düşüş gösteren konut satışları Şubat'ta ise yüzde 18,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2019 konut satış verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Ocak ayında yüzde 24,8 düşüş gösteren konut satışları Şubat'ta ise yüzde 18,2 azaldı.

İstanbul 14 bin 462 konut satışı ile ilk sırada yer alırken, Ankara'da 7 bin 690, İzmir'de ise 4 bin 403 konut satışı gerçekleşti.

Konut satışlarının en düşük olduğu iller 5 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92.1 artarak 3 bin 321 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında 1440 konut satış ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.