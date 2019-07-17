Konut satışları yüzde 48 düştü, yabancılara konut satışı yüzde 30 arttı

Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz yıl aynı döneme göre tam yüzde 48,6 düştü. Yine aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışı ise yüzde 30 arttı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azaldı.

En çok konut satışı 10 bin 60 ile İstanbul'da olurken, İstanbul'u 5 bin 430 konut satışıyla Ankara, 3 bin 390 konut satışıyla Antalya izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 arttı ve 2 bin 689 oldu.

Yabancılara en çok konut satışının yapıldığı il 1009 ile İstanbul olurken, İstanbul'u Antalya, Ankara ve Yalova takip etti.

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın alırken, Irak'ı sırasıyla 415 konutla İran, 190 konutla Rusya, 126 konutla Almanya ve 113 konutla İngiltere ve Kuveyt vatandaşları izledi.