Komünistlerin seçim başarısı uluslararası yankı buldu

Türkiye Komünist Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde oylarını artırması ve Dersim'de parti listelerinden girilen seçimin kazanılması çok sayıda destek mesajına konu oldu.

31 Mart seçimlerinden oylarını katlayarak çıkan ve Dersim il belediyesini kazanan TKP'ye çok sayıda komünist ve işçi partisinden ve gençlik örgütlerinden tebrik mesajları iletildi. TKP'nin elde ettiği başarısının tarihsel önemine, seçim sonuçlarının partinin kitle tabanını genişlettiğinin bir göstergesi olduğuna vurgu yapılan mesajlarda, ilk komünist il belediyesi başkanı olarak Fatih Maçoğlu'na selam gönderildi.

Gönderilen bazı mesajlardan satırbaşları şöyle:

"TKP burjuva planlarını karşısına almış, burjuva basıncına direnmiş, gerçek bir mücadele vererek Türkiye halkını aydınlatmış, sorunlarının kapitalist düzenden kaynaklandığını ifade etmiştir. Burjuva iktidara karşı yerel ve merkezi düzeylerde mücadele ortaya koymuş ve halk için tek seçeneği, sosyalizmi işaret etmiştir. TKP seçim kampanyasını sırasında işçi sınıfının içine, mahallelere, yerleşimlere kök salmıştır. Bu ülkenizde işçi sınıfı ve halk katmanlarının mücadelesini geliştirecek bir kazanımdır. Gelecek mücadelelerde başarılar diliyoruz!" Yunanistan Komünist Partisi

"TKP Türkiye halkına net ve ikna edici bir mesaj vermiştir: Türkiye'deki güncel krize halk adına bir çözüm üretebilecek bir siyasi güç vardır, ve o da Türkiye Komünist Partisi'dir. TKP dünyaya işçi sınıfını temsil edebilecek dürüst ve adil adaylara sahip olduğunu göstermiştir. TKP'nin seçim kampanyası boyunca verdiği mücadele ve ortaya koyduğu başarı, emekçi kitleler ve komünist-işçi partileri için kapitalizmin adaletsizliğine, paranın iktidarına karşı cesaret verici olmuştur. Komünist Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu kutluyoruz, TKP'ye daha büyük başarılar diliyoruz." Macaristan İşçi Partisi

"Kardeş partimiz TKP'ye, aldıkları önemli seçim sonucu sebebiyle tebrikler. Türkiye, artık komünistler tarafından yönetilen ilk şehrine (Dersim) sahip! " İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE)

"Gerici Müslüman Kardeşler hareketinin temsil edildiği AKP rejimi altında, Türkiye tarihinde ilk kez Dersim ilinde yerel seçimlerin kazanılmış olmasından ötürü TKP ve yöneticilerini kutlarız." Suriye Komünist Partisi

"Bu önemli şehirdeki zafer, Türkiye Komünist Partisi'ni etkili bir güç olarak öne çıkarıyor" Ekvador Komünist Partisi

Küba Komünist Partisi de ilettiği sözlü tebrik ile TKP'nin seçim sonuçlarını kutladı.

Yabancı basında Dersim'in bir komünist belediye tarafından yönetilecek olması da yerel seçimlerle ilgili özel bir başlık olarak geniş yankı buldu. Telesur, Middle East Eye, Sputnik, Peoples Dispatch, The Independent, Politico, Morning Star, Süddeutsche Zeitung, EuropaPress, Xinhua gibi birçok ülkenin ulusal ve uluslararası haber kanalında ve gazetelerde komünistlerin dikkat çekici seçim başarısına yer verildi.