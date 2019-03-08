Komünist Kadınlar kadının kurtuluşuna dair tezlerini yayımladı

Komünist Kadınlar kadın sorunu üzerine tezlerini 'Hep birlikte komünizmi kuracağız' başlıklı bir kitapçıkta topladı. Dağıtımına başlanan kitapçık, kadın sorununun tarihsel arkaplanına ve bugününe dair değerlendirmeler içeriyor ve geçmiş sosyalist deneyimlerden de çıkarılan derslerle geleceğe yönelik kadının kurtuluşuna dair tezlerle tamamlanıyor.

TKP üyesi Komünist Kadınlar, kadın sorunu üzerine tezler içeren “Hep Birlikte Komünizmi Kuracağız” başlıklı bir metin yayımladı.

Kadın sorununun tarihsel arkaplanına ve bugününe dair değerlendirmeler içeren metin, geçmiş sosyalist deneyimlerden de çıkarılan derslerle geleceğe yönelik kadının kurtuluşuna dair tezlerle tamamlanıyor. Metin bir kitapçık olarak basıldı ve dağıtılmaya başlandı.

Kitapçık, kadın sorununun kökenlerine dair tezlerle başlıyor. Daha sonra kapitalizmde emekçi kadınların durumunu değerlendiren "kadın emeği", "kadın ve aile", "dinselleşme ve kadın bedeni" başlıkları altında tezlerle devam ediyor.

Bu değerlendirmelerin ardından, kadınların tarihsel ve güncel mücadeleleri ile bu mücadelelerin birbirleriyle bağlantısı ele alınıyor.

"Kadının kurtuluşu" başlıklı son bölümde ise, sosyalizmde mevcut düzendeki sorunları çözüme kavuşturabilmek adına ne tür adımlar atılabileceği, reel sosyalist deneyimlerin anılan toplumsal sorun bağlamında attıkları adımları ve kapanış olarak da bugün komünistlerin sorunun çözümüne yönelik nasıl bir mücadele örgütlediği ve komünist partilerin bu mücadelede görevlerinin ne olduğuna dair tezler sunuluyor.

"Hep Birlikte Komünizmi Kuracağız" kitapçığına buradan ulaşılabilir.