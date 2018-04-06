Kimyasal hadım, TCK'ye giriyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yeni düzenlemeyle birlikte kimyasal hadımın Türk Ceza Kanunu'na gireceğini söyledi.

Çocuğa cinsel istismarla ilgili düzenlemeyi içeren tasarı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yeni düzenlemeyle birlikte kimyasal hadımın Türk Ceza Kanunu'na gireceğini söyledi. Akdağ, "Çocuğa tecavüz edip öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Tasarının 12 maddeden oluşacağını belirten Akdağ, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konuda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" ifadelerini kullandı.

Akdağ, takdir indirimine dokunmama kararı aldıklarını söylerken, "Düzenlemede kimyasal kastrasyon da buluyor" dedi.