Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim iptali' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçiminin iptal edilmesi olasılığına ilişkin, 'Hayır böyle bir ihtimali görmüyorum. Böyle bir ihtimali düşünmek hukuku düşünmemek anlamına gelir' dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

"Çok mutluyum. Demokratik açıdan önemli bir süreci Türkiye yakaladı. Sandığın başarısı, milyonların başarısı. Türkiye'de gerçekten de 'Mart'ın sonu bahar olacak' demiştik. Böyle oldu. En azından siyasal gerilimin bittiği, daha sakin ortamın olması benim en büyük dileğimdir. Onu gerçekleştirmek için çaba harcayacağız. Ekrem Bey'e oy vermeyenler de görecekler; Ekrem Bey tarafsız olarak hizmet götürecek. Bu ideallere sahip. Dolayısıyla çok mutluyum" diyen Kılıçdaroğlu, İstanbul seçiminin iptal edilmesi olasılığına ilişkin şunları söyledi:

"Hayır böyle bir ihtimali görmüyorum. Böyle bir ihtimali düşünmek hukuku düşünmemek anlamına gelir. Hukukun üstünlüğü varsa iptal söz konusu olamaz. Yürürlükteki yasalara, Anayasa'ya, YSK'nın daha önce verdiği kararlara bakarak bu yorumu yapıyorum. Hukukun öngörülebilir alan olması gerekir. Mahkemelerin kararları var. Buna baktığımız zaman da bu seçimin iptal edilmesinin doğru olmadığını görüyoruz. Sonuçta mazbatayı veren de yargı."