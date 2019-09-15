Kılıçdaroğlu'ndan HDP önündeki 'anneler' eylemine ilişkin açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP önündeki 'anneler' eylemine ilişkin, 'Diyarbakır Annelerimizin de acıları var. Terör örgütü evlatlarını kaçırmış, bu annenin acısı, derdi yok mu? Onun da hakkı, hukuku, adalet isteği var. Anneler arasında ayrım yapmak doğru değildir. Hepsinin derdine çözüm üretmek gerek. Bu işin iktidarı-muhalefeti yok ama bu işi çözecek olan iktidardır' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki anneler eylemine ilişkin konuştu. "Şimdi gündemde anneler var. Anneler için evladın ne kadar değerli olduğunu yalnızca anneler bilir. Hayatı bir anlamda çocuğuna bağlıdır. Her çocuk annesinin turnasıdır. Şimdi anneler arasında da ayrım yapıyoruz; Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri. İkisi de çocuklarını istiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu tabloya baktığımızda annelerin hakkını savunmamız gerekmiyor mu? Cumartesi Anneleri 755 haftadır kimseye kötü söz söylemeden evlatlarının fotoğraflarıyla oturuyorlar. Diyarbakır Annelerimizin de acıları var. Terör örgütü evlatlarını kaçırmış, bu annenin acısı, derdi yok mu? Onun da hakkı, hukuku, adalet isteği var. Anneler arasında ayrım yapmak doğru değildir. Hepsinin derdine çözüm üretmek gerek. Bu işin iktidarı-muhalefeti yok ama bu işi çözecek olan iktidardır" ifadesini kullandı.