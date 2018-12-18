Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen bir kibir abidesisin

CHP Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'kibir abidesi' olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kalkmış 'sokaklara çıkarsanız şunu yaparım, bunu yaparım' diyor. Sevgili Erdoğan ben zaten sokaktayım. Sen 3000 kişilik koruma ordun olmadan sokağa çıkamıyorsun" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için partisinin belediye başkan adaylarından bir kısmını daha açıklaması bekleniyor. İstanbul için Ekrem İmamoğlu, Ankara için de Mansur Yavaş'ın isminin Parti Meclisi'ne sunulacaği belirtiliyor.

Parti Meclisi öncesi toplantısı öncesi konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakına değinerek, "Bir kibir ittifakı ile karşı karşıyayız. Karşısında ise hakkı ve ekmeği savunan bir grup var yani bizler varız, vatandaşlar var'' ifadelerini kullandı.

'EKONOMİYİ TEFECİLERE TESLİM ETTİLER'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ekonomik bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiş, bir avuç tefeciye teslim edilmiştir. Herkes borç batağında. Esnaf, çiftçi, sanayici… Devletin kendisi de borç batağında. Gerçekten de samimi olarak söylüyorum mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyorlar, insanlar bu yükü iliklerine kadar hissediyorlar.

Düşünün rahmetli Ecevit başbakan iken bir yazar kasa atıldı, ortalık birbirine girdi. Şimdi bir insan meclisin çatısına çıkıyor, biri kendini yakıyor işsizlik yüzünden. Sessizlik sürüyor.

'BEN EVDE OTURURUM, SEN SARAYDA OTURURSUN'

Damat konuşurken bir bakın Allah aşkına. Konuşurken bir izleyin, tam bir kibir abidesi. Sırıtarak, insanları aşağı görerek konuşuyor. Hayatında yoksulluk nedir görmedi ve bilmedi bu kişi. Devletin hazinesini emanet ediyorsunuz bu kişiye. Çocuğa harçlık vermemek ne demek bilmiyor.

Bir kibir abidemiz de biliyorsunuz sarayda oturuyor. Bütün bu sorunları bu topluma yaşatan bu iki kişidir. Hanedan gibi ülkeyi yönetiyorlar. Bu kibir abidesi diyor ki, "Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz, sen hayal aleminde geziyorsun" diyor. Bu adam nerede yaşıyor? Traktör satışları bir yıl önceye göre yüzde 62 düşmüş.

Erdoğan kalkmış "sokaklara çıkarsanız şunu yaparım, bunu yaparım" diyor. Sevgili Erdoğan ben zaten sokaktayım. Sen kibir abidesisin. Ben evde otururum sen Saray'da oturursun. Ben kahvede de otururum, sen 3000 kişilik koruma ordun olmadan sokağa çıkamıyorsun.

Sana mı soracağım sokağa çıkıp çıkmamayı? Ben onun gibi sarayda yaşayıp 4 bin liralık çay içsem, ejder meyveleriyle beslensem zaten sokağa çıkamam. Vatandaşın yüzüne bakamam.

'KİBİR İTTİFAKIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'