Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek: Milli konularda ittifak yapmalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' çıkışına 'Milli konularda ittifak yapmalıyız' sözleriyle destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası gazetecinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kızgın demiri soğutmak gerekir" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "gerilimi yaratan kendisidir, sonlandıracak olan da kendisidir" dedi ve "Türkiye ittifakı" çıkışına "Milli konularda ittifak yapmalıyız" sözleriyle destek verdi. CHP'li belediye başkanlarına mesaj veren CHP lideri, "'enkaz devraldık' edebiyatı yapmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın görüşmeden aktardığı bölüm şöyle:

"ERKEN SEÇİM OLMAMALI"

Siz şartlar oluşursa erken seçimin de olabileceğini söylediniz. Bu bir erken seçim çağrısı mıydı?

Erken seçim çağrısında bulunmuyoruz; öyle bir ortamın olduğunu da düşünmüyorum. Seçimlerden önce de erken seçimin doğru olmadığını toplumun bunaldığını ifade etmiştim. Erdoğan şöyle bir cümle kurmuştu, ‘ekonominin sorumlusu benim, her şeyin sorumlusu benim’ demişti. Her şeyin sorumlusu olan Sayın Erdoğan’ın ülkeyi sağlıklı yönetmesi, ekonomideki kırılganlıkları azaltması, işsizliği azaltması temel hedefleri olmalı. Erdoğan ne yapacak bilmiyoruz, hangi adımları atacak bilmiyoruz. 100 Günlük Eylem Planı diyebilirsiniz ama, 100 günlük eylem planının içi boş. Ekonomi konusunda sağlıklı kararlar alamıyorlar, bunu tüm dünya görüyor. Temel nedeni devlette liyakat sistemi çöktü. Bürokraside liyakat değil, sadakat, partililik esas alındı. Bunların, Türkiye’yi sorunları doğru okuma, sağlıklı okuma, teşhis koyma kapasitesi yok. Kapasitenin yeniden olması için liyakat sistemi geri gelmeli.

"GERİLİMİ AZALTACAK KENDİSİ"

Erdoğan gerilimsiz Türkiye istiyor. Bugüne kadar seçim öncesi de seçim sonrası da gerilimin olduğu Türkiye’yi doğru bulmadım. Gerilimi yaratan kendisidir, sonlandıracak olan da kendisidir. Ama Erdoğan’ın günü gününe dakikası dakikasına uymuyor. Olaylardan çok hızlı etkileniyor. Etkilendiği olaylarla da gerilimin dozunu yükseltiyor. Böyle bir alışkanlığı var. Erdoğan’ın, milletvekili seçimi öncesi verdiği sözü ortada duruyor; ‘bunların sorumlusu benim çözeceğim’ demişti. Damat beyin (Berat Albayrak) de 2,5 milyona iş bulma sözü vardı. O sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Erdoğan, ‘Türk Lirası değer kazanacak, ekonomi rayına oturacak’ demişti; yapmasını bekliyoruz, yaparsa kendisini alkışlarız. Yapamazsa bunun herhalde bir sorumluluğu var, onu da kendisi yerine getirecektir diye düşünüyorum.

S-400 KONUSUNDA BİLGİM YOK

Demokratik bir ülkede belli kararlar alırken, muhalefete bilgi verilir, ‘biz şu gerekçelerle bunu yapıyoruz’ denir. Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneğinde de bu vardır. Dışişleri, MİT Müsteşarı gelir bilgi verir. Bu bilgi sadece Genel Başkan’da kalacaksa, kalır… Bu gelenek Türkiye’de bozuldu, şu anda yok. Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda tüm siyasi partilerin ortak ses çıkarmasına zemin oluşturuyordu. Her şeyi ben bilirim anlayışı bunu ortadan kaldırdı. S-400 Türkiye güvenliği için gerekli ise alınacaktır. Hadi bizi bilgilendirmedin, gizli oturum ile Parlamento’yu bilgilendirirsin. Partileri dışlayan, ben bilirim ile yola çıkanlar bazen dünyada yalnızlaşıyorlar. Tehlikeli bir şey…

Efendim S-400’leri alacağız Katar’a, Azerbaycan’a göndereceğiz denildiği tartışılıyor. Göndereceksen niye alıyorsun, niye para veriyorsun?

Dış politikada çok ciddi sorunlarımız var. Türkiye yalnız, dışlanan ülke... Bu bizi derinden üzüyor. Demokrasinin kan kaybettiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. S- 400’ler konusunda gelen bazı bilgiler var, resmi aktarılan değil. İhtiyaç var deniliyor; var ise alınacaktır.

"HAKİMLER VARSA İPTAL OLMAZ"

Seçim iptal edilirse sokak karışır mı? Bir kaos ortamı yaratır mı?

Türkiye de hakimler var ise iptal edilmez… YSK’da da Yargıtay ve Danıştay’dan gelmiş hakimler var. Benzer konularda daha önce vermiş oldukları kararlar var. İptal edilmeyecek ki sokak hareketlensin. Arzu edenler olabilir. Hukukun kırıntısı kaldıysa iptal edilmezi. İptal edilecek bir durum yok. Bir sayıldı, iki sayıldı, her şey yapıldı. Hiçbir seçimde yapılmayan tüm yollar denendi. Her yolun sonunda da İmamoğlu çıktı. Nesini iptal edilecek? Niye iptal edilsin.

"MİLLİ KONULARDA İTTİFAK OLUR"

Cumhurbaşkanı’nın Türkiye İttifakı çağrısına ne diyorsunuz?

Türkiye milli konularda ittifak yapmak zorundadır. İttifak arayışında olanlar yönetenlerdir, onların olması lazım. İttifakın önünü tıkayanlar kim onlardır. Bizler değiliz.

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“Mansur Beye (Yavaş),Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu’nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır.”

Yavaş da kabul etmiş ve heykelin yapımı için söz vermiş…