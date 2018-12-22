Kılıçdaroğlu'ndan Akar'a: Silah dayansa da teslim olamazsın

Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Akar'ın 15 Temmuz'da başına silah dayandığı sözlerine ilişkin, 'Ömer Halisdemir’i bilmesi lazım Sayın Akar’ın. Cumhuriyeti korumakla görevli birisiniz. ‘Başıma silah dayandı diye önleyemedim’ diyorsanız doğru değil' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Başıma silah dayandı” sözlerine ilişkin, “Ömer Halisdemir’i bilmesi lazım Sayın Akar’ın. Cumhuriyeti korumakla görevli birisiniz. ‘Başıma silah dayandı diye önleyemedim’ diyorsanız doğru değil” dedi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın anketlerde “açık ara önde olduğu” için, Ekrem İmamoğlu’nun da beklenen aday profiline uyduğu için aday gösterildiğini söyledi. Geçen seçimlerle ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu "O gece iyi sınav veremedik" diye yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda Milli Savunma Bakanı Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasındaki tartışmanın anımsatılması üzerine, “Ömer Halisdemir’i bilmesi lazım. Örnek alınacaksa Halisdemir’in örnek alınması lazım. ‘Kafama silah dayadılar, kaç kişi buna hayır der? Gittim teslim oldum.’ Bu tür ifadeleri ben o dönemin Genelkurmay Başkanı’na yakıştıramadım. Siz Cumhuriyeti korumakla, Cumhuriyeti savunmakla görevli birisiniz. Dolayısıyla siz bugün, ‘başıma silah dayandığı için ben bunları önleyemedim’ gibi bir gerekçeye sarılıyorsanız. Bu doğru değil” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, silahlı kuvvetlere yönelik hassasiyetini anlatmak için Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yaşanmasının ardından 16 Temmuz’a ilişkin bir anısını anlattı. Akif Hamzaçebi’nin kendisinden Meclis’te konuşurken “Ordusu tarafından teslim alınmış bir komutan genelkurmay başkanlığı yapamaz” diye bir cümle kullanmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Son derece doğru ama bunu bu saatte, bu ortamda söylemek doğru değil. Çünkü ordu ciddi bir sınav veriyor. Bu tür bir açıklama orduda ciddi sorun yaratabilir. Daha doğrusu siyaset alanında ciddi sorun yaratabilir diye kullanmamıştım” dedi.

'AKAR ARTIK SİYASETÇİDİR, BİR ASKER DEĞİL'

Kılıçdaroğlu, Suriye’nin kuzeyine yönelik bir harekât öncesinde bu tür eleştirinin doğru olup olmadığının sorulması üzerine, “Akar artık siyasetçidir. Bir asker değildir. Biz özellikle askerlere yönelik konuşurken son derece dikkatli bir dil kullanıyoruz. CHP geleneğinde zaten genelkurmay başkanları ile ilgili eleştiri yapılacaksa bunu ancak genel başkan yapar. Ama Akar artık ayrılmıştır. Siyasetçi olarak kabul ediyoruz. Erdoğan’ın dilini teleffuz ediyor, görüşlerini parlamentoda yansıtıyor” diye konuştu.

Akar’ın TBMM’de kurulan komisyona gelerek ifade vermediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Şimdi başıma silah dayandığı için ‘ben gereğini yapamadım’ ya da ‘itiraz edemedim’ yani bir anlamda ‘teslim oldum’ diyor. Parlamentoya gelip en azından bunları anlatabilirdi. Niye gelip ifade vermedi? Erdoğan’ın isteği üzerine” dedi. Kılıçdaroğlu, komisyona MİT müsteşarının gelmediğinin anımsatılması üzerine onun bürokrat olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla bağlı olduğu otoroite izin vermediği için gelmemiştir. O yüzden eleştiri yapmak doğru değil” dedi.

'O GECE İYİ SINAV VEREMEDİK'

CHP’nin geçen seçimlere yönelik özeleştiri yapmadığı yönündeki bir eleştiri üzerine Kılıçdaroğlu, parti ve genel başkan olarak özeleştiri yaptıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ben kendim bizzat yaptım. O gece iyi bir sınav veremedik. Bunu her yerde, her ortamda ifade ediyorum. O gece belki kamuoyuna bilgi verilebilirdi. Kamuoyu aydınlatılabilirdi. Bunları yapmamız zorunluydu aslında ama o gecenin ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bir kusur, eksik varsa bize ait. Özellikle CHP’ye oy veren gençlerin, CHP yönetimine tepki göstermelerini anlayışla karşılıyorum. Tepki göstermeleri doğal ve haklı” değerlendirmesini yaptı.

Mansur Yavaş’ın CHP üyesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "Parti içinden değil de neden sağdan aday diye bir düşünce oldu... Mansur Bey bizim partilimiz zaten. Dolayısıyla CHP’ye gelip üye olan birisini sağdan veya soldan diye ayırmanın bir mantığı yok" diye konuştu. Yavaş'ın anketlerde açık ara önde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün çabalarının Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa ve Antalya’yı almak olduğunu kaydetti. İstanbul adayının belirlenmesi aşamasında “istenen belediye başkanı profili” üzerinden gittiklerini anlatan Kılıçdaroğlu "profile en uygun kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu" kaydetti.

Kılıçdaroğlu, soru üzerine Adalar Belediye Başkan adaylarının “büyük bir ihtimalle” gazeteci Erdem Gül olacağını kaydetti.

'İYİ PARTİ İLE ORTAK MİTİNG YAPILABİLİR'

Kılıçdaroğlu, ihtiyaç olması, adaylardan istek gelmesi durumunda İyi Parti ile ortak miting yapılabileceğini belirtti.

'ÖZHASEKİ SİNCAN'I BİLMEZ'

CHP adaylarının açıklanmasının ardından AKP’nin adaylarının tartışılmaya başlandığının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Özhaseki’yi Kızılay’a koysalar Sincan nerede bilmez, Akyurt nerededir bilmez. Hangi akılla getirdi bilemiyorum tabii. Ankaralılara hakarettir.” Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de “İzmir deneyimini saymıyorum. İzmir’den sonra oraya gitmesi bence bir talihsizlik” ifadelerini kullandı.