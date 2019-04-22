Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınanlardan 4'ü adliyeye sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 3'ünün serbest bırakıldığı öğrenildi. 4'ü daha adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Kılıçdaroğlu'na saldırı sırasında 'Yakın bu evi' diye bağıran ve arabasına taş atan kadınların da olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ünün serbest bırakıldığı öğrenildi. Geriye kalan 4 şüpheli de ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çubuk Adliyesine getirildi. Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara Çubuk'ta katıldığı cenazede saldırıya uğramasının ardından gözaltına alınanların arasında "yakın bu evi" diye bağıran ve arabasına taş atan kadınların da olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlardan, Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Osman Sarıgün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.