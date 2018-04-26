Kılıçdaroğlu dört maddeyle adayını tarif etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında kafasındaki adayı tarif etti.

24 Haziran seçimlerinde ortak aday çalışmasının büyük oranda boşa düşmesi sonrası CHP kendi adayı için çalışmalara başladı.

Dün vekillerle kapalı bir grup toplantısı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu kriterleri, “Başarı hikâyesi olacak. Herkesi kucaklamış olacak. Ekonomi bilecek. Polemikçi olmayacak” oldu.

Toplantıya katılan bir milletvekili yapılan Cumhurbaşkanı tarifinin iktisatçı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i işaret ettiği tahmininde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Gül’ün adaylığı ile ilgili gazetelerde çıkan haberlerin doğru olmadığını söylediği öğrenilirken bir milletvekili, “Abdullah Gül olasılığı masadan kalktı. Adayı bilmiyoruz ama Abdullah Gül çıkmayacak diye toplantıdan çıktık” değerlendirmesinde bulundu.