Kılıçdaroğlu, CHP'lilere hakaret eden, Hrant Dink'in katilini öven Ozan Arif'e övgüler yağdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Konuşmasına, geçen hafta yaşamını yitiren Ozan Arif olarak tanınan ülkücü türkücüye övgüler yağdırdı. Ozan Arif için "Erzurumlu Emrah’tan, Neşet Ertaş’tan bir farkı yok" diyen Kılıçdaroğlu, ülkücü türkücüye rahmet diledi.
AŞIK VEYSEL'LE, NEŞET ERTAŞ'LA BİR TUTTU
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Her ölüm aslında başka bir başlangıçtır. Mevlana ölümü farklı dillendirir. Şeb-i Arus dediği Düğün Gecesi olarak dillendirir. Bizim Anadolu kültüründe ozanlar vardır, aşıklar vardır. Ozanlar ve aşıklar, halkın sesini sazlarıyla dile getirirler. Onların özelliklerinden bir tanesi; zulme karşı baş eğmezler. En büyük silahları sazları ve sözleridir. Bütün mücadeleyi bunun üzerine yaparlar. Sevigiyi, hoşgörüyü, haksızlığa karşı direnmeyi şiirleriyle, sözleriyle, sazlarıyla dile getirirler. Böyle bir ozan hayatını kaybetti. Ozan Arif. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ozan Arif'in diğer Ozanlardan bir farkı yok. Aşık Veysel gibi..."
ECEVİT AİLESİNE DÖRTLÜKLE HAKARET ETMİŞTİ
Ozan Arif adıyla tanınan ülkücü türkücü Ecevit Ailesi için şu dörtlüğü yazmıştı:
"Rahşan Hanım neşe katsa
Kahvelerde göbek atsa
Ecevit de tepsi tutsa
Yakışmaz mı yakışmaz mı"
ERDAL İNÖNÜ İÇİN YAZDIKLARI
Ozan Arif, Erdal İnönü için de şu dörtlüğü yazmıştı:
"Boyu uzun nasıl olsa
Bir de yağlı bir bez alsa
Erdal deve kıçı silse
Yakışmaz mı yakışmaz mı"
HRANT DİNK'İN KATİLİNİ ÖVMÜŞTÜ
Ozan Arif, Hrant Dink'i katillerini de şu dizelere övmüştü:
"Ogün öyle desinler
Bugün böyle desinler
Fatihalar, yasinler
Bitmez Karadeniz'de"