Kılıçdaroğlu, CHP'lilere hakaret eden, Hrant Dink'in katilini öven Ozan Arif'e övgüler yağdırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, dörtlüklerinde Erdal İnönü ve Ecevit ailesine hakaretler yağdıran, Hrant Dink'in katilini öven Ozan Arif adlı ülkücüyü övdü, rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına, geçen hafta yaşamını yitiren Ozan Arif olarak tanınan ülkücü türkücüye övgüler yağdırdı. Ozan Arif için "Erzurumlu Emrah’tan, Neşet Ertaş’tan bir farkı yok" diyen Kılıçdaroğlu, ülkücü türkücüye rahmet diledi.

AŞIK VEYSEL'LE, NEŞET ERTAŞ'LA BİR TUTTU

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Her ölüm aslında başka bir başlangıçtır. Mevlana ölümü farklı dillendirir. Şeb-i Arus dediği Düğün Gecesi olarak dillendirir. Bizim Anadolu kültüründe ozanlar vardır, aşıklar vardır. Ozanlar ve aşıklar, halkın sesini sazlarıyla dile getirirler. Onların özelliklerinden bir tanesi; zulme karşı baş eğmezler. En büyük silahları sazları ve sözleridir. Bütün mücadeleyi bunun üzerine yaparlar. Sevigiyi, hoşgörüyü, haksızlığa karşı direnmeyi şiirleriyle, sözleriyle, sazlarıyla dile getirirler. Böyle bir ozan hayatını kaybetti. Ozan Arif. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ozan Arif'in diğer Ozanlardan bir farkı yok. Aşık Veysel gibi..."

ECEVİT AİLESİNE DÖRTLÜKLE HAKARET ETMİŞTİ

Ozan Arif adıyla tanınan ülkücü türkücü Ecevit Ailesi için şu dörtlüğü yazmıştı:

"Rahşan Hanım neşe katsa

Kahvelerde göbek atsa

Ecevit de tepsi tutsa

Yakışmaz mı yakışmaz mı"

ERDAL İNÖNÜ İÇİN YAZDIKLARI

Ozan Arif, Erdal İnönü için de şu dörtlüğü yazmıştı:

"Boyu uzun nasıl olsa

Bir de yağlı bir bez alsa

Erdal deve kıçı silse

Yakışmaz mı yakışmaz mı"

HRANT DİNK'İN KATİLİNİ ÖVMÜŞTÜ

Ozan Arif, Hrant Dink'i katillerini de şu dizelere övmüştü:

"Ogün öyle desinler

Bugün böyle desinler

Fatihalar, yasinler

Bitmez Karadeniz'de"