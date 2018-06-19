Kılıçdaroğlu: Başörtüsü sorununu ben çözdüm, Abdullah Gül'e sorulabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, türban sorununu kendisinin çözdüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite ve kamuda türbana ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kral FM'de Gezegen Mehmet'in "Başörtüsü konusunda ne demek istersiniz? Okullarda, kamuda başörtülü kişiler var. Keşke bu sorunu CHP çözseydi" sorusuna, "Ben çözdüm. Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanıydı sorun. Üniversitede kızların başörtüsü mü sorulur? dedim. Biz, bütün kızlarımızın okumasını istiyoruz. Okumuş gelmiş, o yaştan sonra kime ne soracaksın? Sana ne kızın başörtüsünden. Kendisinin yaptığı açıklamalar vardır, 'Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerine biz başörtüsü sorununu gündemden çıkardık.' diye. Sayın Abdullah Gül'e de sorabilirler" yanıtını verdi.

"Neden başörtüsüyle uğraşanlar sizden gibi görünüyor?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Onu bilemiyorum ama benim rahmetli annem de başörtüsü örterdi, ablam hala başörtüsü örter. Muharrem Bey'in annesi de kız kardeşi de başörtüsü örtüyor. Bu, siyasete malzeme edildi ve Türkiye başörtüsü üzerinden enerjisini kaybetti büyük ölçüde. Bu bir taktikti, siyasete malzeme oldu. Bugün siyasete malzeme olmanın tamamen dışında artık."