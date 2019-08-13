'Kendi ellerimle beslediğim kuzumu boğazladım, AK Partiliyim...' mesajı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, Vegan olması dolayısıyla bir AKP'linin kendisine gönderdiği "bayram" mailini sosyal medya hesabından paylaştı.
"Kendi ellerimle besledim ve bu sabah kuzumu boğazladım" diyen ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yaptığı belirtilen kişiye tepki gösteren Kalkandelen, "Ne geçti eline bana bunu göndermekle bilmiyorum ama kalbindeki kötülüğün bumerang gibi kendisini vuracağını öğrenir dilerim" dedi.
Bunu bana gönderenin e-posta adresinden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden biri olduğu anlaşılıyor. Ne geçti eline bana bunu göndermekle bilmiyorum ama kalbindeki kötülüğün bumerang gibi kendisini vuracağını öğrenir dilerim. #kötüinsan #kötülük pic.twitter.com/yHiPfCbBA0
— Zülâl Kalkandelen (@veganzulal) August 11, 2019