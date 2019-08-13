'Kendi ellerimle beslediğim kuzumu boğazladım, AK Partiliyim...' mesajı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve AKP'li olduğunu belirten bir kişinin yolladığı 'bayram' mailini sosyal medya hesabından paylaştı ve tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, Vegan olması dolayısıyla bir AKP'linin kendisine gönderdiği "bayram" mailini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kendi ellerimle besledim ve bu sabah kuzumu boğazladım" diyen ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yaptığı belirtilen kişiye tepki gösteren Kalkandelen, "Ne geçti eline bana bunu göndermekle bilmiyorum ama kalbindeki kötülüğün bumerang gibi kendisini vuracağını öğrenir dilerim" dedi.