Kedi ve köpek katiline 5 yıl hapis cezası

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, oturduğu sitenin bahçesinde komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dr. Zeynel Abidin Yargıç (38), 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Gölbaşı'nda Hacılar Mahallesi’ndeki sitede 16 Aralık 2018 gecesi, site sakinleri tarafından beslenen 3 köpek ve 2 kedi zehirlenerek öldürüldü. Hayvanları besleyen Sabriye Banu İç, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Yılmaz Belendir ve Bayram Buğra Irmak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Site sakinleri, elinde bir bidonla hayvanların peşinde giden bir kişiyi tespit etti. Bu kişinin, daha önce sitede hayvan besledikleri için kendilerine tepki gösteren site sakini Dr. Zeynel Abidin Yargıç olduğunu iddia ederek, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyuruşunda bulundu.

Savcılık ifadesinde kedi ve köpekleri kendisinin zehirlemediğini söyleyen, ancak güvenlik kamera görüntülerinde elinde bidonla nereye gittiğini açıklayamayan Dr. Yargıç hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın, ‘mala zarar verme’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve sanığın güttüğü amaç göz önünde bulundurularak, her katılan için birer yıl olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın mahkemedeki tutumu ve suç nedeniyle pişmanlık duymamasını da göz önünde bulundurarak cezada indirime gidilmedi.