KCK Eş Başkanı Hozat'tan 23 Haziran açıklaması

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, Öcalan ile avukatları arasında yapılan görüşmeye ilişkin, 'Görüşmeler devam etmezse, bu süreç devam etmezse, bunun bir oyun ve aldatma olduğu açığa çıkar, şu an herkesin kanaati budur' dedi. Hozat, 23 Haziran seçimlerinde HDP stratejisinde bir değişiklik olmayacağını düşündüklerini söyledi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, ANF'ye açıklamalarda bulundu.

Öcalan'ın cezaevlerindeki açlık grevi eylemleri sonucunda avukatlarıyla görüştürüldüğünü iddia eden Hozat, "AKP-MHP iktidarı sıkıştı ve zorlandı. İçeride ve dışarıda siyasi, ekonomik sıkışma ve kaos sonucu avukatlar Öcalan ile görüştü. Bu tecridin kırıldığı anlamına gelmiyor" derken, Öcalan'ın her hafta düzenli olarak avukatları ve aileleriyle görüştülmesi gerektiğini söyledi.

'GÖRÜŞMELER DEVAM ETMEZSE OYUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR'

Bu görüşmenin direnişi kırmaya yönelik bir oyun olduğunu öne süren Hozat, "Direniş çok ciddi bir sıkışma yarattı. İçeride zaten ciddi bir kaos, kriz söz konusu. Sistem krizi var, ciddi bir ekonomik kriz var. Müthiş bir kutuplaşma var. Türkiye toplumunun yarısı bu faşizme karşıdır. Ciddi bir tavır koydu Türkiye toplumu faşizme karşı, Kürt toplumu da çok ciddi bir irade koydu. Bunun yarattığı ciddi bir kriz var... Öcalan ile görüşmeler devam etmezse, bu süreç devam etmezse, bunun bir oyun ve aldatma olduğu açığa çıkar, şu an herkesin kanaati budur" ifadesini kullandı.

'BİR DİYALOG, ÇÖZÜM SÜRECİ YOK'

Öcalan'ın avukatlarıyla görüştüğü gün YSK'nin iptal kararı almasını da değerlendiren Hozat, "Bunun bir tesadüf olmadığı yönünde tartışmalar var. AKP'nin yandaş medyası ciddi bir algı operasyonu yapıyor. AKP bir şeyler yapmak istiyor gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ortada bir diyalog, çözüm süreci yoktur, geçmişte de yoktu. AKP'nin bir özel savaş süreci vardı. AKP baştan itibaren önderliğimizin ortaya koyduğu yaklaşımı kullanmak istedi, suistimal etti" dedi.

23 HAZİRAN AÇIKLAMASI

Hozat, seçimin ardından kayyumların gönderildiğini, HDP'nin stratejisinin büyük başarı kazandığını söylerken, "HDP bu stratejisinde ısrar edeceğini son günlerde deklare etti, biz de bunu destekliyoruz. Biz inanıyoruz ki 23 Haziran'da da bu strateji başarı kazanacaktır. İstanbul seçimlerinde de HDP bu stratejiyle seçimlere katılacaktır. Faşizme karşı demokratik güç birliğini HDP destekleyecektir. Faşizme karşı pozisyon alan aday kimse, bu Ekrem İmamoğlu'ysa o, başka bir adaysa o, AKP-MHP faşizmine karşı aday kimse onu destekleyecektir" diye konuştu.