Kayyum gözaltıları sürüyor: İstanbul ve Van'da gözaltılar var

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamalarına karşı protesto eylemlerine polis müdahaleleri sürüyor. Muğla'nın ardından İstanbul ve Van'da da kayyum protestolarına müdahale eden polis, protestocuları göz altına aldı.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamalarına karşı protesto eylemlerine polis müdahaleleri sürüyor. Muğla'nın ardından İstanbul ve Van'da da kayyum protestolarına müdahale eden polis, protestocuları göz altına aldı. TAKSİM'DE 7 GÖZALTI İstanbul'da kayyum atamalarını protesto için Taksim Meydanı'nda yürümek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti. HDP PM Üyesi Nesimi Aday'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bir protestocuyu polisin elinden almaya çalıştığı belirtliliyor. VAN'DA BELEDİYEYE GİRMEK İSTEYENLERE MÜDAHALE Kayyum atanan belediyelerden olan Van belediyesi binasına yürümek isteyen HDP'lilere polisin müdahale ettiği, gözaltıların olduğu iddia ediliyor. İLGİLİ HABER Muğla'da HDP'lilere polis müdahalesi: 22 gözaltı