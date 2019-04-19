Kayseri’de askerlere saldırıyla ilgili davada 16 kez müebbet

Kayseri'de 2016 yılında askeri servis araçlarına düzenlenen saldırıyla ilgili davada mahkeme sanık Kenan Çiçek’e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri’de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik canlı bomba saldırısıyla ilgili davada mahkeme, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek’e, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

15 askerin yaşamını yitirdiği, 54 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada biri tutuklu, 3’ü firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Savcı mütalaasını yineleyerek, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen sanık Kenan Çiçek ile Abdullah Akbıyık, Ekrem Uğur, Ümit Kepir, Elzem Şırnak, Mehmet Ayaz, Barış Kaya ve Mehmet Oluk’un ayrı ayrı “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” ve “15’er kez kasten öldürme” suçlarından 16’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanıklar Abdullah Akbıyık, Mehmet Oluk ve Serkan Ay’ın, “sahtecilik” suçundan, Murat Talan, Serkan Ay ve Fahri Demirbaş’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ve halk otobüsü şoförü Hamit Eroğlu’nun “ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet” kapsamında cezalandırılmasını talep eden savcı, aralarında saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Kasım Yıldırımçakar’ın babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve annesi Hürriyet Yıldırımçakar ile Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Hasan Ekici ve Vasfiye Tekiner’in ise delil yetersizliğinden beraatını istedi.

Müşteki ve sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Çiçek’e, “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçundan bir ve “15’er kez kasten öldürme” suçlarından olmak üzere, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, “‘kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 54 kez ayrı ayrı 20’şer yıl, “tehlikeli madde bulundurma” suçundan 18 yıl, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 12 yıl ve “evrakta sahtecilik” suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti sanıklar Talan ve Ay’a, “resmi evrakta sahtecilik” suçundan 4’er yıl, sanık Akbıyık’a aynı suçtan 6 yıl, sanık Oluk’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, sanıklar Kepir ve Uğur’a “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan 4’er yıl 6’şar ay, sanık Hamit Eroğlu’na ise 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçundan iki yıl hapis cezası verdi. Heyet diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.