Karlov suikastı iddianamesi kabul edildi: Fethullah Gülen dahil 28 kişi şüpheli

Ankara'da suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.

İki yılda hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde mahkemeye sunulan iddianamede 28 şüpheli yer alıyor. Fethullah Gülen, firari Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da şüpheliler arasında bulunduğu iddianamede suikastın "FETÖ ve arkasındaki istihbarat örgütlerince gerçekleştirildiği" belirtiliyordu.

Amacın ise ise Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi sonrası gerilen Türk-Rus ilişkilerini koparmak ve iki ülkeyi savaşa sürüklemek olduğu iddia ediliyordu.

Suikast planının 2016 yılının ocak ayında ABD’de düzenlenen örgütsel toplantılarda hazırlandığı belirtilen iddianamede, "Karlov'a dair istihbaratın ise Şubat 2016’da FETÖ’nün MİT içindeki mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerden sağlandığı" vurgulandı.